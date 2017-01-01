Скандал: «тайная» дочь Джанет Джексон готова пройти ДНК-тест



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Личная жизнь певицы и сестры покойного Майкла Джексона Джанет все больше напоминает «мыльную оперу»: в январе 2017 года 50-летняя звезда родила первенца своему третьему мужу, катарскому бизнесмену Виссаму аль-Ману, и приняла ислам. Накануне родов выяснилось, что ее первая беременность — вовсе даже не первая.

Бывший муж Джексон Джеймс Дебарж заявил, что у них есть общий ребенок, которого сразу после рождения отдали приемным родителям.

Теперь этот «тайный наследник» нашелся — им оказалась 31-летняя Тиффани Уайт. Девушка утверждает, что она дочь Дебаржа и Джексон и в подтверждение своих слов готова сделать ДНК-тест.

По сведениям журналистов, девушка уже доказала родство с матерью Дебаржа, 81-летней Эттерли Дебарж. Теперь ей предстоит доказать, что она действительно дочь бывшего мужа звезды. Тогда его рассказы о том, как Джанет забеременела, родила и отказалась от ребенка в середине 80-х, обретут дополнительный вес.

Джанет Джексон и Джеймс Дебарж были женаты с 1984 по 1985 год. Впоследствии Дебарж рассказывал, что в этом браке в Джанет родился ребенок, существование которого она скрыла даже от мужа. Якобы, певица отдала младенца на усыновление, потому что считала, что слишком молода, чтобы растить детей, и не хотела делать перерыв в карьере. Сама Джанет слухи о том, что у нее есть взрослая дочь, не комментирует.

Джерело: graziamagazine.ru