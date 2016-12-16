Скандальная актриса Линдси Лохан хочет сняться в новой «Русалочке»

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Линдси Лохан, чья актерская карьера в последнее время не радует новыми ролями, намекнула на то, что может появиться в новой адаптации знаменитого мультфильма «Русалочка».

На своей странице в Instagram девушка выложила фото, сравнив себя с Ариэль, героиней мультфильма. Она также добавила, что хотела бы услышать саундтрек к фильму в исполнении своей младшей сестры Али.

#thelittlemermaid Публикация от Lindsay Lohan (@lindsaylohan) Фев 19 2017 в 3:24 PST

Чуть позже Лохан удалила текст под фото, оставив лишь хэштег #TheLittleMermaid. Изначально режиссером фильма должна быть стать София Коппола, а главную роль сыграть Эмма Уотсон, но Коппола покинула проект из-за разногласий, а Уотсон получила роль в другом проекте Disney - «Красавице и чудовище». Теперь в списке актрис числится Хлоя Грейс Морец (которая, впрочем, еще несколько месяцев назад заявила, что берет перерыв в актерской карьере), а режиссером выбрана Ребекка Томас.