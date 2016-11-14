Скандальная Деева сыграла в спектакле про переселенцев

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Также в представлении приняли участие украинские политики и артисты

Заместитель министра внутренних дел Украины Анастасия Деева, которая полгода назад, после своего назначения оказалась в эпицентре скандала из-за своего юного возраста и эротических фото, попавших в сеть, сыграла в спектакле про переселенцев, сообщает Frontnews.

В Киеве 31 мая в Центре театрального искусства им. Леся Курбаса состоялся показ документального спектакля «Женские голоса», основанный на реальных историях переселенцев из Донецкой и Луганской областей.

Кроме Деевой, в чтении пьесы приняли участие заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, главный редактор «Украинской правды» Сегвиль Мусаева, актрисы из Донбасса Катерина Левина-Тростянская и Ульяна Либ, а также народная артистка Украины Ольга Чубарева. Режиссер - художественный руководитель Нового драматического театра на Печерске Александр Крыжановский.

Участники спектакля читали истории переселенок из Горловки, Луганска, Донецка, Свердловска, Макеевки, Стаханова, Крыма.

Спектакль был создан в короткие сроки. Около 1,5 месяцев понадобилось режиссеру для работы с текстами и несколько репетиций с артистами.

«Женские голоса» покажут 21 июня в Харькове в театральной студии «Винора» с другим актерским составом. Также организаторы планируют сделать телеверсию спектакля, чтобы как можно больше людей смогли его увидеть.