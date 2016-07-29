Скандальная Крапивина пригрозила уволить ведущую «Орла и решки» за резонансное интервью

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Регина Тодоренко

Ведущая шоу «Орел и решка» Регина Тодоренко попросила прощения у создателей проекта за то, что дезинформировала поклонников

После того, как генеральный продюсер шоу «Орел и Решка» Нателла Крапивина пригрозила Регине Тодоренко увольнением из проекта, ведущая извинилась перед ней и создателями программы.

Тодоренко написала на своей страничке в Instagram обращение, в котором попросила прощение за то, что дезинформировала поклонников:

«Ребята, сколько людей, столько и мнений. Каждый из нас может ошибиться, что-то додумать, вырвать из контекста, особенно это касается СМИ. Я не являюсь продюсером проекта и не знаю, как формируются бюджеты. В моих руках золотая карта, которая дает мне огромные возможности. Даже ведущие не знают, сколько на ней денег», - написала Тодоренко.

Регина отметила, что говоря о том, что дорогие номера снимают лишь на несколько часов, имела в виду физическую нехватку времени в них пожить.

Регина Тодоренко

«Недавно в Новосибирске я давала интервью о том, как работает наша золотая карта, о том, что это символ богатства и те люди, у которых она есть, могут позволить себе абсолютно все! В некоторых, повторюсь в некоторых случаях, действительно бывают моменты, когда приходится очень быстро снимать в отелях или ресторанах, потому что за один день нам нужно побывать в десяти местах одновременно. Мы просто физически не успеваем пожить в клевых номерах, а очень хочется, но сроки съемок слишком сжаты. У нас ведь есть всего лишь один викенд», — рассказала ведущая.

В завершении обращения Регина Тодоренко поблагодарила создателей проекта «Орел и Решка» за их кропотливую работу:

«Наша большая команда создает волшебство, и я горжусь, что являюсь частью этой команды. Но всех организационных моментов я знать не могу, а могу только предполагать, как наши трудяги-продюсеры ищут интересные локации, развлечения и на каких условиях договариваются.

«Я приношу свои извинения всей команде «Орел и Решка», каналу «Пятниц», каналу «Интер» за то, что дезинформировала поклонников», - отметила Тодоренко.

Продюсер «Орла и решки» Нателла Крапивина

Напомним, что 13 мая в российских СМИ появилась заявление генерального продюсера шоу «Орел и решка» Нателлы Крапивиной о том, что ведущая проекта Регина Тодоренко будет наказана за ложь, касающуюся программы.

Крапивина осталась недовольна скандальным интервью ведущей в Новосибирске. В нем Тодоренко заявила, что зрителей вводят в заблуждение, рассказывая о мифической золотой карте с неограниченным финансовым лимитом — на самом деле, по словам звезды, бюджет каждой программы жестко ограничен, а шикарные люксы в отелях они всего лишь берут в аренду на несколько часов.