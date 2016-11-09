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    Скандальная Лобода отоварилась в Минске (ФОТО)

    • Сьогодні, 14:14
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    Светлана Лобода
    Светлана Лобода

    После концерта в Минске Светлана Лобода отправилась на шопинг

    После  выступления в Гомеле певица Светлана Лобода прибыла в столицу Беларуси, чтобы представить свою новую программу на главной площадке страны – Дворце Республики. После выступления артистка решила насладиться атмосферой ночного города и отправилась гулять по Минску, совместив вечерний променад с шопингом. Фанаты обступили певицу прямо посреди маркета, устроив импровизированную автограф-сессию.

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    В Минске Лобода набрала сразу несколько корзин сладостей. По признанию артистки, ее родные обожают белорусские конфеты и шоколад «Спартак», да и себя Светлана не ограничивает в сладком. Из кондитерской звезда отправилась в гипермаркет за колбасой и молочными продуктами, которые старается приобрести при каждом визите в Белорусь.

    После шопинга Светлана Лобода заглянула в ресторан отведать местной кухни, а затем уехала в отель.

    Напомним, за пару дней до сольного концерта Светланы Лободы в Киеве разразился нешуточный скандал.

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    Скандальная Лобода отоварилась в Минске (ФОТО)
    Скандальная Лобода отоварилась в Минске (ФОТО)
    Скандальная Лобода отоварилась в Минске (ФОТО)
    Скандальная Лобода отоварилась в Минске (ФОТО)
    Скандальная Лобода отоварилась в Минске (ФОТО)
    Скандальная Лобода отоварилась в Минске (ФОТО)
    Скандальная Лобода отоварилась в Минске (ФОТО)
    Скандальная Лобода отоварилась в Минске (ФОТО)
    Скандальная Лобода отоварилась в Минске (ФОТО)
    Скандальная Лобода отоварилась в Минске (ФОТО)
    Скандальная Лобода отоварилась в Минске (ФОТО)
    Скандальная Лобода отоварилась в Минске (ФОТО)
    Скандальная Лобода отоварилась в Минске (ФОТО)
    Скандальная Лобода отоварилась в Минске (ФОТО)
    Скандальная Лобода отоварилась в Минске (ФОТО)
    Скандальная Лобода отоварилась в Минске (ФОТО)
    Скандальная Лобода отоварилась в Минске (ФОТО)

    Журналисты телеканала «1+1» обвинили охранников певицы в нападении и грабеже. По словам пострадавших журналистов, автомобиль съемочной группы «Украинских сенсаций» был заблокирован двумя машинами охраны артистки, в одной из которых был человек с оружием. Демонстрируя пистолет и молоток, трое охранников угрожали прострелить колено водителю автомобиля, после чего насильно отобрали все записывающие видеоприборы, а именно видеокамеру и машинный видеорегистратор.

    В свою очередь, в пресс-службе артистки отметили, что никакого воздействия, кроме устных замечаний помощника Лободы, на съемочную группу не было. 

     

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