Скандальная Лобода получила очередную награду в России

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Светлана Лобода

Артистка стала обладателем награды от российских слушателей и зрителей

Скандальная артистка Светлана Лобода и певец Alekseev стали фаворитами премии Top Hit Music Awards 2017 в России, сообщает live.karabas.com. С 2013-го она вручается ведущим музыкантам российского телевизионного и радиоэфира. Церемония награждения состоялась на прошлой неделе, 16 марта, в московском концертном зале Crocus City Hall.

Светлана Лобода победила в номинациях «Лидер чарта Radio &YouTube Top Russian Artists 2016 года» и «Самая популярная исполнительница на радио в 2016 году» (за 4 трека).

Самым популярным исполнителем на радио в 2016 году единолично стал Alekseev. А его трек «Пьяное солнце» стал наиболее часто звучавшим в 2016-м.

Интересно, что победителями номинации «Взлет 2016 года» оказались исключительно украинские артисты. Лобода поднялась в чарте Radio &YouTube Top Russian Artists на 67 позиций – те же, как и Alekseev. Среди прочего Alekseev получил +57 позиций в чарте Radio Top Russian Artists. Кроме того, на 55 позиций в чарте Radio &YouTube Top Russian Artists передвинулись Quest Pistols Show.

Напомним, в 2016 году LOBODA получила «Золотой Граммофон» за песню «К черту любовь», а Alekseev – премию телеканала «Ru.TV» за песню «Пьяное солнце» и премию «Муз-Тв» в категории «Прорыв года». Оба музыканта также получили награды украинской премии М1 Music Awards 2016: Лобода – как лучшая певица и за клип года («К черту любовь»), Alekseev – в категории «Прорыв года».