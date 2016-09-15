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    Скандальной Лободе готовят «сюрприз» на 8 Марта: активисты хотят сорвать концерт в Киеве

    • Сьогодні, 14:14
    • Розсилка
    Светлана Лобода и ее продюсер Нателла Крапивина
    Светлана Лобода и ее продюсер Нателла Крапивина

    Известный журналист призвал бойкотировать концерт певицы, которая часто ездит на гастроли в РФ

    Скандал между командой певицы Светланы Лободы и журналистами телеканала «1 + 1» приобрел широкий резонанс. Журналист Александр Дубинский на своей станице в Facebook призвал бойкотировать концерт Лободы в Киеве, который состоится завтра, 8 марта.

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    В свою очередь, продюсер певицы Нателла Крапивина заявила, что на ее артистку начали травлю, и вся ответственность за безопасность зрителей будет на плечах журналиста.

    После этого Крапивина призвала СБУ обратить внимание на ситуацию.

    «Прошу обратить внимание Службу безопасности Украины, а так же полицию и всех, кто отвечает за сохранение порядка в стране, Александр Дубинский, пользуясь служебным положением редактора на канале 1 + 1, объявил травлю артистке Светлане Лободе, и все его действия направлены на организацию беспорядков во время концерта 8 марта», - отметила Нателла в своем официальном заявлении.

    Кроме Дубинского, в скандале фигурирует еще одна журналистка - Александра Борз. Именно ей вроде бы и угрожали охранники Лободы.

    Александра выложила в Facebook фрагменты переписки с Нателлой Крапивиной, в которой последняя вспомнила имя Рамзана Кадырова.

    А уже после этого журналистка позвонила Крапивиной и позвала ее к ним на эфир.

    «Все что происходит сейчас - яркая иллюстрация того, как манипуляция общественным мнением становится реальной угрозой жизни», - заявила Крапивина, имея в виду возможные беспорядки на концерте Лободы в столице.

    Также продюсер напомнила, что на данный момент Дубинский не предоставил ни одного доказательства своих слов.

    Напомним, петиция о лишении скандальной певицы Светланы Лободы гражданства и звание заслуженной артистки Украины уже набрала 1370 подписей с 25 тыс. необходимых. В петиции отмечается, что только во время новогодних праздников артистка семь раз выступила в Российской Федерации, а в саму новогоднюю ночь дала несколько концертов для российских олигархов в Майами.

    Отметим, что звание заслуженной артистки Украины в свое время Лободе присвоил Виктор Янукович. Артистка была подругой покойного сына Януковича Виктора.

    Напомним, сольный концерт певицы в российской столице запланировано на 31 марта 2017 года.

    Как сообщалось ранее, в ноябре 2016 Лобода «засветилась» на двух российских музыкальных премиях.

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