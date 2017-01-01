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    Скандальной Лободе предложили остаться в Москве

    • Сьогодні, 18:47
    • Розсилка

    Накануне прошел концерт певицы в Москве

    Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая недавно оказалась в эпицентре скандала, 31 марта выступила со своей новой концертной программой под названием Loboda в московском Crocus City Hall. Об этом говорится в сообщении российского издания Life.

    Изюминкой шоу стал полет артистки с акробатическими трюками в воздухе над головами публики.

    На концерте певица спела также песню на украинском языке. После этого Лобода пожелала, чтобы дети всех пришедших в зал никогда не слышали звуков выстрелов.

    Поддержать певицу на сцену также поднялся российский певец Николай Басков, который отметил, что у певицы холодные руки.

    В финале шоу зрители аплодировали Лободе стоя, правда, во время песни «Пора домой», завершавшей шоу, почитатели не выдержали.

    «Не надо домой! — донеслось с галерки. — Оставайся в Москве, Света!».

    Напомним, скандал между командой певицы Светланы Лободы и журналистами телеканала «1 + 1»приобрел широкий резонанс. В воскресенье, 5 марта, во время съемок дома Светланы Лободы, на съемочную группу телеканала с оружием напали охранники певицы.

    Журналисты готовили материал для программы «Украинские сенсации». 

    Автомобиль съемочной группы «Украинских сенсаций» был заблокирован двумя машинами охраны певицы, в одной из которых был человек с оружием. Демонстрируя пистолет и молоток, трое охранников угрожали прострелить колено водителю автомобиля, после чего насильно отобрали все записывающие видеоприборы, а именно видеокамеру и машинный видеорегистратор. 

    В пресс-службе артистки также добавили, что никакого влияния, кроме устных замечаний помощника Лободы, на съемочную группу не было.

    Позже журналисты призывали бойкотировать концерт артистки, который состоялся в столице 8 марта.

    Отметим, петиция о лишении скандальной певицы Светланы Лободы гражданства и звание заслуженной артистки Украины уже набрала 1849 подписей из 25 тыс. необходимых. В петиции отмечается, что только во время новогодних праздников артистка семь раз выступила в Российской Федерации, а в саму новогоднюю ночь дала несколько концертов для российских олигархов в Майами.

    Отметим, что звание заслуженной артистки Украины в свое время Лободе присвоил Виктор Янукович. Артистка была подругой покойного сына Януковича Виктора.

    Напомним, сольный концерт певицы в российской столице запланировано на 31 марта 2017 года.

    Как сообщалось ранее, в ноябре 2016 Лобода «засветилась» на двух российских музыкальных премиях.

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