Скандальную украинскую певицу застукали в московском караоке-баре

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peopletalk.ru Светлана Лобода и актриса Наталья Бордо

Украинская певица Светлана Лобода последовала примеру Ани Лорак?

Популярная певица уже не первую неделю находится под прицелом СМИ. После скандальной выходки охраны артистки и участия в съемках российского шоу «Пусть говорят» Лобода вновь «засветилась» в России.

На этот раз ее застукали в московском караоке-баре «Синематограф» на праздновании дня рождения российской актрисы Натальи Бордо, известной зрителям по скандальному сериалу про золотую молодежь «Барвиха».

Поздравить актрису с 29-летием пришли певица Глюкоза, актер и телеведущий Игорь Верник, Мария Кожевникова, Лаура Джугелия, Маша Федорова, Михаил и Виктория Галустяны, певец Эмин, шоумен Александр Ревва и многие другие.

Кроме ценных подарков и цветов, артисты исполнили для именинницы свои хиты. Исключением не стала и Светлана Лобода.

Александр Ревва и Светлана Лобода

Напомним, что Лобода и ее продюсер оказались в центре громкого скандала. В воскресенье, 5 марта, во время съемок дома знаменитости на съемочную группу телеканала «1+1» с оружием напали охранники певицы.

Автомобиль журналистов был заблокирован двумя машинами охраны певицы, в одной из которых был человек с оружием. Демонстрируя пистолет и молоток, трое охранников угрожали прострелить колено водителю автомобиля, после чего насильно отобрали все записывающие видеоприборы, а именно видеокамеру и машинный видеорегистратор.

Однако, по словам пресс-службы артистки, никакого влияния, кроме устных замечаний помощника Лободы, на съемочную группу оказано не было.