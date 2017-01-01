Скандальный продюсер Лободы анонсировала новый концерт в Одессе



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ivona.bigmir.net Нателла Крапивина и Светлана Лобода

Нателла Крапивина и ее подопечная Светлана Лобода готовятся к концерту в Южной Пальмире.

После того, как активисты сорвали концерт скандальной певицы Светланы Лободы и певице пришлось покинуть ночной клуб на катере, Нателла Крапивина анонсировала новый концерт.

«Шакалы против львицы! Но Одесса, мы скоро вернемся! Уже готовимся к следующему концерту. Скоро сообщу дату! И Ваня Дорн, уверена, прорвется!»,- заявила Крапивина.





Отметим, что не все поклонники с восторгом восприняли эту новость.

«Света прекрасно знала,чем закончится этот концерт, срывом. И пошла на провокацию. Это ничто иное, как пиар, попытка вызвать к себе дешевый интерес. Разберись,почему это произошло и больше не произойдёт. Не распыляй вражду!», - написал один из фолловеров.

Напомним, что после того, как активисты сорвали концерт скандальной певицы Светланы Лободы, в сети опубликован новый «список жертв».