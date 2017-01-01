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    Скандальный продюсер Лободы анонсировала новый концерт в Одессе

    • Сьогодні, 17:28
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    Нателла Крапивина и Светлана Лобода
    ivona.bigmir.net
    Нателла Крапивина и Светлана Лобода

    Нателла Крапивина и ее подопечная Светлана Лобода готовятся к концерту в Южной Пальмире.

    После того, как активисты сорвали концерт скандальной певицы Светланы Лободы и певице пришлось покинуть ночной клуб на катере, Нателла Крапивина анонсировала новый концерт.

    «Шакалы против львицы! Но Одесса, мы скоро вернемся! Уже готовимся к следующему концерту. Скоро сообщу дату! И Ваня Дорн, уверена, прорвется!»,- заявила Крапивина.


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    Отметим, что не все поклонники с восторгом восприняли эту новость.

    «Света прекрасно знала,чем закончится этот концерт, срывом. И пошла на провокацию. Это ничто иное, как пиар, попытка вызвать к себе дешевый интерес. Разберись,почему это произошло и больше не произойдёт. Не распыляй вражду!», - написал один из фолловеров.

    Напомним, что после того, как активисты сорвали концерт скандальной певицы Светланы Лободы, в сети опубликован новый «список жертв». 

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