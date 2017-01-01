Скарлетт Йоханссон обвинила в трусости Иванку Трамп



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В последнее время имя Скарлетт Йоханссон все чаще мелькает в прессе в связи с разными скандалами.

То она дает интервью, в которых говорит, что не верит в моногамию, то разбирается с мужем в вопросах опеки над дочерью, а теперь актриса раскритиковала Иванку Трамп.

Йоханссон открыто критикует политику Дональда Трампа и его сексистские высказывания, однако на этот раз она решила высказаться в адрес его дочери Иванки, с которой Скарлетт давно знакома. Во время конференции Women In The World Йоханссон заявила, что разочарована в Иванке, так как она полагала, что дочь сможет повлиять на отца и изменить курс его политических взглядов. Теперь же, уверена Скарлетт, Иванка лишь разочаровывает всех тех, кто верил в нее. Напомним, что недавно дочь Дональда Трампа получила место советника президента в Белом доме. И, по всей видимости, голливудской актрисе это не пришлось по душе. Скарлетт также заявила, что Иванка ведет себя глупо. «Иванка не смогла открыто противостоять отцу по ряду важных вопросов, которые волнуют женщин. Она просто труслива. Я считала, что она сможет вдохновить миллионы наших соотечественниц своим примером, но ошиблась», - говорит Йоханссон.

Джерело: popcornnews