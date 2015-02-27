Скарлетт Йоханссон стала самой «кассовой» актрисой 2016 года

Издание Forbes вслед за рейтингом самых прибыльных актеров составило рейтинг самых кассовых голливудских актеров, возглавили которой – вновь – звезды киновселенной Marvel.

Если в списке самых прибыльных для киностудий актеров лидировал «Капитан Америка» Крис Эванс, то новый рейтинг самых «кассовых» звезд возглавила его коллега по MCU Скарлетт Йоханссон - на ленты с участием Йоханссон («Первый Мститель 3» и «Книга джунглей») было продано билетов на 1,2 млрд долларов.

Второе место в списке самых «кассовых» актеров Forbes поделили другие звезды MCU – Крис Эванс и Роберт Дауни-младший, получившие «серебро» благодаря «Первый Мститель: Противостояние». На их фильмы было продано билетов на 1,15 млрд долларов. «Бронзу» рейтинга завоевала Марго Робби, в этом году снявшаяся сразу в двух кинохитах – «Тарзан: Легенда» и «Отряд самоубийц» (1,1 млрд долларов).

Оставшиеся места в десятке «оккупировали» другие звезды супергеройских блокбастеров - Эми Адамс ($1,04 млрд), Бен Аффлек ($1,02 млрд), Генри Кавилл ($870 млн), Райан Рейнольдс ($820 млн), Уилл Смит ($775 млн). Единственным исключением оказалась занявшая 9 место рейтинга Фелисити Джонс (805 млн долларов), в этом году появившаяся на экране в «Инферно» и «Изгой-один: Звездные войны. Истории».