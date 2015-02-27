Скарлетт Йоханссон тайно развелась с мужем



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Как только в минувшие выходные активистка Скарлетт Йоханссон появилась на «Женском марше» в Вашингтоне без обручального кольца на пальце, репортеры снова заподозрили неладное.

И были правы: оказалось, что актриса тайно развелась с мужем, французским журналистом Романом Дориаком.

Не в пример многим коллегам по цеху, расставание Йоханссон с мужем произошло в такой же секретности, как и их свадьба в 2014 году, о которой поклонники узнали уже после случившегося. «Они расстались еще летом, — сообщил источник из числа знакомых Дориака американскому изданию People. — Честно говоря, я никогда в них не верил. Они не на равных, и в этих отношениях всегда было что-то не так».

Впрочем, пара довольно долго сохраняла лицо, в течение всей осени появляясь вместе на публике — например, на открытии собственного магазина Yummy Pop в Париже. В столице Франции они вместе с дочерью Роуз Дороти поселились после свадьбы, не в силах жить на два континента. Возможно, в это волнительное для США время Скарлетт решила, что нужна на родине. Как экс-супруги будут делить бизнес и опеку над дочерью, пока не известно.

Джерело: graziamagazine.ru