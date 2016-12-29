Скарлетт Йоханссон высмеяла Иванку Трамп в рекламе вымышленного аромата



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скарлетт Йоханссон - известная противница политики и самой фигуры Дональда Трампа.

Вчера в эфире программы Saturday Night Live на NBC вышло троллинг-видео с ее участием, которому одни зрители поставили «лайк», а другие назвали его тупым. В нем Скарлетт высмеяла дочь президента Америки - Иванку Трамп, представ в ее образе в рекламе вымышленного аромата Complicit.

«Каждый мужчина знает ее имя, - говорит Скарлетт за кадром в ролике. - Каждая женщина знает ее в лицо. Когда она появляется в зале, все взгляды обращаются на нее. Она - Иванка. Такие женщины, как она, заслуживают именной аромат. Аромат, который сделан специально для нее. Потому что она красива. Потому что она влиятельна. Потому что она... соучастница.

Она из тех женщин, которые точно знают, чего хотят. И точно знают, что делают. Соучастница.

Она не пытается оказаться в центре внимания, но мы видим ее. Ох, как мы видим ее... Соучастница.

Феминистка, адвокат, защищает права женщин. Только вот как?..

Могу поспорить, когда она смотрела "Титаник", то отождествляла себя с Роуз. Но, извини, деточка. Ты - Билли Зейн (актер, исполнивший в "Титанике" роль Кэла Хокли, богатого жениха Роуз - прим. ред.). "Соучастница" - аромат для женщины, которая могла бы все это остановить, но не захотела. Также доступна версия парфюма для Джареда (имеется в виду Джаред Кушнер - супруг Иванки Трамп - прим. ред.)».

Джерело: Hello!