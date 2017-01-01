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    Сказке конец: Дэнни ДеВито расстался с женой после 35 лет брака

    • Сьогодні, 06:29
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    Распался один из самых крепких браков Голливуда: 72-летний Дэнни ДеВито расстался со своей женой Ри Перлман после 35 лет брака.

    О столь печальном событии сообщил сам актер в одном из интервью.

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    По словам Дэнни, решение разойтись было обоюдным, однако официально разводится пара не собирается. «Мы не собираемся разводиться, но мы разошлись, да», — отметив, что они с Ри остались хорошими друзьями. «Мы вместе больше сорока лет. Мы любим друг друга», — заключил ДеВито.

    Впрочем, расставание актерской четы не стало ни для кого сюрпризом: несколько лет назад супруги уже собирались расстаться, однако решили дать отношениями второй шанс. К сожалению, попытка оказалась неудачной.

    Напомним, Дэнни ДеВито и Ри Перлман начали встречаться в 1971 году, а поженились 11 годами позднее — в 1981 году. Супруги воспитывают троих детей — 33-летнюю Люси, 31-летнюю Грейс и 29-летнего Дэниеля. В общей сложности пара прожила вместе 46 лет.

    Джерело: graziamagazine.ru

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