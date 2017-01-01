Сказке конец: Дэнни ДеВито расстался с женой после 35 лет брака



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Распался один из самых крепких браков Голливуда: 72-летний Дэнни ДеВито расстался со своей женой Ри Перлман после 35 лет брака.

О столь печальном событии сообщил сам актер в одном из интервью.

По словам Дэнни, решение разойтись было обоюдным, однако официально разводится пара не собирается. «Мы не собираемся разводиться, но мы разошлись, да», — отметив, что они с Ри остались хорошими друзьями. «Мы вместе больше сорока лет. Мы любим друг друга», — заключил ДеВито.

Впрочем, расставание актерской четы не стало ни для кого сюрпризом: несколько лет назад супруги уже собирались расстаться, однако решили дать отношениями второй шанс. К сожалению, попытка оказалась неудачной.

Напомним, Дэнни ДеВито и Ри Перлман начали встречаться в 1971 году, а поженились 11 годами позднее — в 1981 году. Супруги воспитывают троих детей — 33-летнюю Люси, 31-летнюю Грейс и 29-летнего Дэниеля. В общей сложности пара прожила вместе 46 лет.

Джерело: graziamagazine.ru