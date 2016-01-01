Скончалась британская актриса Лиз Смит

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Британская актриса Лиз Смит, известная российскому зрителю по ролям в фильмах Питера Гринуэя и Тима Бертона, скончалась на 96-м году жизни. О смерти актрисы сообщили ее родственники.

Лиз Смит (настоящее имя - Бэтти Глидл) родилась в 1921 году. Сниматься в кино она начала в 49 лет, а первый успех к ней пришел в 50 благодаря роли в фильме «Безрадостные мгновения» 1971 года.

В 1984 году Смит получила премию BAFTA за роль в фильме «Частное торжество». Среди наиболее известных фильмов с ее участием - «Повар, вор, его жена и ее любовник» Питера Гринуэя и «Чарли и шоколадная фабрика» Тима Бертона.

В Великобритании Смит также была хорошо известна благодаря съемкам в многочисленных телесериалах. Среди самых успешных из них был комедийный сериал Би-би-си «Королевская семья», выходивший с 1998 по 2000 год.

Джерело: BBC