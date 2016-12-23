Скончалась легенда украинского театра, известная телеведущая Надежда Батурина

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Актриса Надежда Батурина ушла из жизни

На 89-м году жизни скончалась известная украинская актриса, ведущая передачи «На добраніч, діти» Надежда Батурина

С нами больше нет народной артистки Украины, актрисы Академического театра русской драмы имени Леси Украинки Надежды Батуриной. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщила пресс-служба театра.

«Утром в театр пришла печальная весть — на 89-ом году жизни ушла замечательная актриса, необычайно красивый человек Надежда Петровна Батурина. Ее любили от мала до велика. Малыши обожали трогательную тетю Надю за теплоту и искренность, за то, что многие годы каждую среду вечером она сама приходила к ним в дом с экрана телевизора и вместе с Буратино рассказывала сказки. Взрослые любовались ее царственной, грациозной женской красотой и восхищались актерским талантом. А партнеры и режиссеры любили ее за неиссякаемый юмор, талант рассказчицы и беззаветную преданность профессии. Так, как умела носить костюмы она, мало кому удавалось. Она была из другого времени и при этом необычайно современна. Надежда Петровна была поистине народной артисткой. Все, кто видел ее на сцене, никогда не забудут эту магическую женщину и актрису», — сообщил начальник литературно-драматургической части Театра русской драмы имени Леси Украинки Борис Кин.

Надежда Батурина родилась 26 ноября 1928 года в Николаеве. Окончила филологический факультет Одесского государственного университета, а затем школу-студию при Одесском театре Советской Армии.

Надежда Батурина окончила филологический факультет Одесского университета и никогда не мечтала о карьере актрисы. Параллельно с учебой она играла на различных театральных площадках в Одессе. В 1961 году Батурину заметил директор театра Леси Украинки и предложил работу в театре.

Контракт затянулся, и Батурина проработала в театре имени Леси Украинки более чем полвека. Она сыграла роли в 52 спектаклях, как главные, так и эпизодические. Но поскольку возрастных женских ролей в русской и зарубежной драматургии немного, Батурина решила попробовать себя в качестве режиссера. Она поставила несколько спектаклей в театре «Сузір’я», а в родном театре – «Загадку дома Вернье» по Агате Кристи и «Пизанскую башню» Надежды Птушкиной.