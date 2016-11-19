Скоро свадьба: принц Гарри сделал предложение Меган Маркл



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пусть многие и не верили в такой исход, но, похоже, Меган Маркл все же станет британской принцессой.

По сообщения американских СМИ, опирающихся на информацию инсайдеров, Принц Гарри только что сделал возлюбленной предложение руки и сердца — однако, пока что тет-а-тет, за бокалом шампанского.

И, главное, звезда сериала «Форс-мажоры» ответила согласием!

Конечно, есть вероятность, что в поисках сенсации журналисты выдают желаемое за действительное (слухи о скорой помолвке циркулируют уже не первую неделю), но судя по тому, как стремительно развивался роман британского принца и американки, обручение и правда должно случиться со дня на день. После того как их близкие отношения стали достоянием мировой общественности в октябре прошлого года, Гарри и Меган демонстрировали исключительно серьезный настрой: познакомились с родственниками с обеих сторон, съездили в романтическое путешествие в Норвегию, получили одобрение Королевы Елизаветы II, а также, судя по косвенным доказательствам, жили вместев Лондоне.

Хотя далеко не все в окружении пары, а уж тем более в числе подданных Великобритании поддерживают этот союз: Принц Чарльз и его супруга Камилла высказались о потенциальной невестке неодобрительно, а ее собственная сестра Саманта и вовсе выставила девушку Гарри меркантильной особой, не достойной войти в королевскую семью. Стоит ли говорить, что публика была еще более жестока: актриса и активистка не устраивала народные массы по многим параметрам, включая ее национальность и спорные роли в кино. Так что если Меган Маркл все же добилась того, о чем мечтали Челси Дэвис и Крессида Бонас, то это будет поистине сенсация. А еще это будет значить, что мы, наконец, увидим красивые совместные фото, ведь до официального статуса жениха и невесты пара старается не попадаться на глаза папарацци вдвоем. Но: дождемся официального заявления Кенсингтонского дворца.

Джерело: graziamagazine.ru