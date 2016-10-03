Скромная жена и мать: Джанет Джексон в новом образе спустя три недели после родов
- Сьогодні, 13:32
-
Розсилка
В начале этого года 50-летняя Джанет Джексон впервые стала матерью: она родила сына катарскому миллионеру Виссам аль-Ману.
Поклонники, привыкшие видеть звезду в исключительно соблазнительных нарядах, гадали, как материнство и обращение в ислам (это тоже произошло совсем недавно) отразится на ее модном образе. И вот, спустя три недели, мисс Джексон, наконец, появилась на публике. В общем-то, она просто пошла по магазинам в Лондоне, но недремлющее око папарацци запечатлило певицу тут же.
Что ж, ожидания оправдались: набравшая вес Джексон выглядела скромно, но роскошно. Для прогулки молодая мама надела черные шаровары (такие она и раньше любила носить) и балахон, а поверх — стильное меховое пончо, спускающееся сзади практически до пола. Простые черные кеды отлично дополнили стильный образ молодой мамы. Похоже, певица нашла компромисс между мусульманскими традициями и своим излюбленным r'n'b-стилем.
Надо сказать, ее последние сценические образы тоже были гораздо скромнее и с явным восточным уклоном. Вероятно, оголенный пресс и другие части тела «старушки» Джанет мы уже не увидим.
Джерело: graziamagazine.ru