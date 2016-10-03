Скромная жена и мать: Джанет Джексон в новом образе спустя три недели после родов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В начале этого года 50-летняя Джанет Джексон впервые стала матерью: она родила сына катарскому миллионеру Виссам аль-Ману.

Поклонники, привыкшие видеть звезду в исключительно соблазнительных нарядах, гадали, как материнство и обращение в ислам (это тоже произошло совсем недавно) отразится на ее модном образе. И вот, спустя три недели, мисс Джексон, наконец, появилась на публике. В общем-то, она просто пошла по магазинам в Лондоне, но недремлющее око папарацци запечатлило певицу тут же.

Что ж, ожидания оправдались: набравшая вес Джексон выглядела скромно, но роскошно. Для прогулки молодая мама надела черные шаровары (такие она и раньше любила носить) и балахон, а поверх — стильное меховое пончо, спускающееся сзади практически до пола. Простые черные кеды отлично дополнили стильный образ молодой мамы. Похоже, певица нашла компромисс между мусульманскими традициями и своим излюбленным r'n'b-стилем.

Надо сказать, ее последние сценические образы тоже были гораздо скромнее и с явным восточным уклоном. Вероятно, оголенный пресс и другие части тела «старушки» Джанет мы уже не увидим.

Mami is giving me so much life right now, she looks so good! Her outfit, hair, ahh I can't even #janetjackson Фото опубликовано Unbreakable (@janet.dunk.jackson) Янв 26 2017 в 9:35 PST

Джерело: graziamagazine.ru