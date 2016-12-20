«Сладкая жизнь»: спасенная из приюта кошка Софи спит в собственной кровати

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У кошки есть кровать и несколько комплектов постельного белья

У кошечки Софи потрясающая жизнь: любящие хозяева, целый гардероб нарядов и даже ухажер — настойчивый соседский кот. Но трогательнее всего тот факт, что Софи как настоящая девушка спит в собственной кукольной кровати — с подушками и периной. И этим сводит с ума инстаграм.

Вообще-то жизнь кошечки Софи не всегда была столь безоблачной, как может показаться теперь, если заглянуть в ее профиль в инстаграме. Жительница Бостона Кристиана Вискуси забрала на тот момент трехлетнюю кошечку из приюта для животных.

Приют, в свою очередь, конфисковал кошку у неблагополучных хозяев: там Софи и множество других животных все время сидели в маленьких клетках, нагроможденных друг на друга. В первые дни счастливо спасенная Софи не отходила ни на шаг от новой хозяйки. У них даже появился своеобразный ритуал: когда Кристиана ложились спать, кошечка запрыгивала на комод, где так же проводила всю ночь. И у девушки появилась идея о том, как лучше устроить спальное место для своего питомца. Об этом она поведала порталу The Dodo.

Публикация от Sophie - Got Toe Fluff? (@sophielovestuna) Май 10 2017 в 5:37 PDT

«Я пыталась проверить, будет ли она спать вместе со мной и моим парнем в кровати, но она настойчиво продолжала спать на комоде. Поэтому после нескольких ночей я убрала комод и поставила туда ее кроватку. И теперь она ложится в кровать, когда то же самое вечером делаем мы».

Публикация от Sophie - Got Toe Fluff? (@sophielovestuna) Апр 25 2017 в 5:39 PDT

Кроватка Софи — это миниатюрная версия обычной человеческой кровати, и у нее даже есть собственные наборы подушек и одеял, которые хозяйка постоянно меняет. Она спит в кроватке под одеялом всю ночь. Встает только раз за ночь где-то в три часа, чтобы перекусить, и снова засыпает до тех пор, пока утром не прозвонит мой будильник.

Публикация от Sophie - Got Toe Fluff? (@sophielovestuna) Апр 10 2017 в 6:59 PDT

Подписчики Софи в инстаграме иногда спрашивают Кристиану, не является ли нарядная кошка, спокойно лежащая в кроватке, постановкой. Девушка утверждает, что Софи действительно спит так всю ночь. Наверное, она просто хочет быть рядом со своими хозяевами.