Слишком много секса:Звезда «50 оттенков серого» Дакота Джонсон устала от эротики

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Звезда эротической франшизы «50 оттенков серого» Дакота Джонсон недавно дала откровенное интервью журналу Glamour.

Она призналась, что уже порядком устала от постельных сцен с элементами БДСМ. Актриса отметила, что, несмотря на то, что она уже снялась во второй части франшизы «на 50 оттенков темнее», и ей еще предстоит работа в третьем фильме этого цикла, она хотела бы показать себя в новой роли.

«Я не хочу отказываться от откровенных съемок, но я бы хотела делать на экране и другие вещи. Вполне вероятно, мне в будущем предстоят съемки в каких-то фильмах с постельными сценами, но я знаю, что я могу большее и уже готова двигаться дальше», — призналась Дакота. По ее словам, она иногда сожалеет о том, что согласилась играть в трилогии, но подобные мысли возникают, когда она уже утомлена съемочным процессом.

«Такое бывает временами. Но этот фильм не станет моей единственной успешной страницей в карьере. Эта франшиза дала мне отличный старт, благодаря которому я смогла войти в тот мир, о котором всегда мечтала. Но останавливаться на этом я не собираюсь и еще долго планирую не исчезать с радаров светских новостей», — рассказала Джонсон.

Джерело: graziamagazine.ru