Слишком толстая: модель сняли с показа Louis Vuitton за «излишний вес»

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Хоер сидела на диете и усиленно занималась в спортзале, чтобы цифры на весах порадовали ее работодателей

Датская модель Ульрикке Хоер стала жертвой стандартов, царящих на рынке моделей. Девушку уволили прямо перед показом Louis Vuitton Cruise, который проходил в Киото, Япония. Ульрикке решила не молчать и поделиться своей историей с миром.

Перед шоу модель честно предупредила, что ей нездоровится, и она не в форме, но на примерке в Париже кастинг-директор нанял ее для показа с условием похудеть. Хоер села на диету и усиленно занималась в спортзале, чтобы цифры на весах порадовали ее работодателей.

Тем не менее, после приезда в Японию на Ульрике обрушился шквал критики – по мнению кастинг-агента, ее лицо и живот раздуло, поэтому он посоветовал девушке сутки пить только воду и ничего не есть. Но даже после вынужденной голодовки он оказался недоволен внешним видом Ульрикке. Приговор «ты уволена» стал для девушки шоком.

«То, что должно было быть поистине удивительным и уникальным, в итоге оказалось очень унизительным», – написала Хоер в Facebook. Она заявила, что не винит в этом инциденте креативного директора Louis Vuitton Николя Гескьера, но отметила, что это большая проблема в индустрии моды, которая рекламирует одежду, «созданную для людей с расстройствами пищевого поведения».

«Я прекрасно осознаю, что я продукт. Я могу справиться с этим, но я вижу столько худых девушек, которые едва ходят и разговаривают... Им срочно нужна помощь», - отметила модель.