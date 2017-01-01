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    Шоу-біз

    Слова Вакарчука о теракте в Питере разожгли спор в соцсетях

    • Сьогодні, 10:50
    • Розсилка

    Часть блогеров осудили украинского музыканта за то, что он выразил соболезнования в адрес людей из страны-агрессора

    Украинский певец, лидер группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук 3 апреля выразил соболезнования на русском языке в связи с терактом в Санкт-Петербурге, чем вызвал дискуссию в соцсети.

    «Ужасная новость из Питера... Искренние соболезнования семьям погибших от взрыва в метро!», - написал Вакарчук в Twitter.

    Часть блогеров осудили украинского музыканта за то, что он выразил соболезнования в адрес людей из страны-агрессора, да еще и на языке страны-агрессора.

    Блогеры из этого лагеря также укорили Вакарчука, что он якобы не выражает подобные соболезнования в связи с ежедневными жертвами из Сирии и из зоны АТО.

    Однако немалая часть читателей соцсетей встала на защиту Вакарчука. Они отметили, что он не словом, а делом регулярно помогает бойцам сил АТО, своей деятельностью приносит Украине большую пользу, а в Санкт-Петербурге погибли простые люди, часть из которых вполне могла не поддерживать агрессию России на Донбассе и аннексию Крыма.

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    Джерело: Обозреватель

    теракт Океан Ельзи
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