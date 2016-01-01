Смерть легенды. Лучшие видеоклипы в карьере Джорджа Майкла

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«Если бы меня сейчас сбил автобус, я бы умер счастливым человеком – с тем количеством качественной музыки, которую я оставил миру», - когда-то сказал Джордж Майкл

За время своей музыкальной карьеры Джордж Майкл (George Michael) был удостоен двух премий «Грэмми» и продал около ста миллионов альбомов, а его дуэты с Аретой Франклин и Элтоном Джоном длительное время возглавляли лучшие музыкальные чарты Англии и Америки.

Исполнитель популярных хитов 90-х Jesus to a Child и Careless Whisper скончался на 54-м году жизни в собственном доме в Великобритании 25 декабря. По словам менеджера певца, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Но так ли это, покажут результаты вскрытия.

Джордж Майкл (настоящее имя — Йоргос Кириакос Панайоту) родился в 1963 году в Лондоне. Музыкальную карьеру он начал в 1980-х годах в составе дуэта Wham, а после распада группы занялся сольной карьерой. Всего он выпустил шесть сольных альбомов.

Смерть Джорджа Майкла стала настоящим ударом не только для близких и поклонников, но и для звезд, на песнях которого выросли или провели беззаботную юность многие из них.

В память о легендарном исполнителе мы решили вспомнить и опубликовать знаковые видеоклипы Джорджа Майкла.

Wake Me Up Before You Go-Go