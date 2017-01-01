СМИ: Адель тайно вышла замуж



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Неужели это случилось?

По сообщениям западных СМИ, 28-летняя Адель и ее возлюбленный 42-летний бизнесмен Саймон Конеки наконец-то узаконили свои отношения. К таким выводам журналистов натолкнуло обручальное кольцо (обычное золотое украшение без «килограммового» камня), которое вдруг появилось на пальце певицы: неужели мечта Адель выйти замуж в Рождество сбылась? Неудивительно, впрочем, что церемония была тайной: звезда не раз признавалась, что устала от навязчивых папарацци, а свадьбу обозвала «попойкой» для друзей.

Напомним, Адель и Саймон Конеки вместе около пяти лет и уже воспитывают 4-летнего сына Анджело. В конце осени певица заявила, что уходит со сцены на неопределенное время, ради рождения второго ребенка. «Не рассчитывайте, что сможете так вот запросто от меня избавиться», — произнесла Адель со сцены во время последнего концерта.