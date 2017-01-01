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    СМИ: Кейт Миддлтон и принц Уильям могут развестить?

    • Сьогодні, 12:15
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    Герцогиня Кембриджская до сих пор злится на супруга за отдых в компании моделей

    Между Кейт Миддлтон и принцем Уильямом наметился разлад. Как пишут таблоиды, герцогиня Кембриджская злится на супруга за поездку в горы Швейцарии в компании моделей.

    «Она была очень расстроена, когда увидела гадкие снимки из поездки. Кейт думала, что он едет кататься в компании друзей-мужчин», – заявил источник издания Radar Online.

    По словам инсайдера, герцогиня Кембриджская «чувствовала себя униженной и теперь заставляет Уильяма платить за это».

    Как сообщалось, в середине марта 2017 года наследник британского престола побывал на швейцарском горнолыжном курорте Вербье. Пресса обратила внимание на эту поездку из-за танцев принца в одном из ночных клубов. «Зажигательные» движения внука королевы Елизаветы II сняли папарацци портала TMZ.

    Уильям отдыхал в Альпах без жены. А в это время Кейт с детьми в Великобритании посещала официальные мероприятия в рамках празднования Дня Содружества.

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