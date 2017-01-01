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    СМИ: Королева Елизавета одобрила помолвку принца Гарри

    • Сьогодні, 12:36
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    Принц Гарри и королева&nbsp;<span>Елизавета II</span>
    Принц Гарри и королева Елизавета II

    Ходят слухи, что королева наконец-то дала зеленый свет отношениям внука

    С тех пор, как появились сведения о том, что принц Гарри встречается с актрисой Меган Маркл, общественность затаила дыхание и ждала новость об их помолвке. Но, как члену королевской семьи, одного желания жениться Гарри было недостаточно: все зависит от решения королевы.

    И, похоже, вопрос сдвинулся с мертвой точки. Через несколько недель после того, как Меган впервые вышла в свет со своим 32-летним королевским парнем в клубе Coworth Park Polo Club, появились данные о готовности королевы дать добро на брак.

    По сведениям источников британских таблоидов Mirror и Daily Express, Гарри получил одобрение от королевы. Учитывая близкие отношения Гарри и Королевы, это кажется вполне реальным. Более того, влюбленным пророчат свадьбу в той же церкви, где сочетались браком Кейт с Уилльямом. а также Принцесса Диана с Принцем Чарльзом.
    По слухам,  Меган должна также переехать в квартиру Гарри в Кенсингтонском дворце в конце этого года.

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