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    СМИ: Марго Робби беременна

    • Сьогодні, 17:28
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    Актриса не признается, но светится от счастья

    Ряд таблоидов написал о беременности австралийки Марго Робби. Сама актриса не давала по этому поводу комментариев, однако близкий к ней источник утверждает следующее:

    «Это прекрасно, Марго с Томом счастливы, хотя пока не говорят об этом. Официальное подтверждение информации о беременности поступит со дня на день».

    Действительно, в последнее время Марго выбирает объемные наряды и тщательно прикрывает живот куртками и жакетами…

    Напомним, что красотка Робби вышла замуж полгода назад за режиссера Тома Акерли. Надеемся, новость о беременности актрисы подтвердится.

     

    Джерело: Cosmopolitan

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