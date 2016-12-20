СМИ: Марго Робби беременна

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Актриса не признается, но светится от счастья

Ряд таблоидов написал о беременности австралийки Марго Робби. Сама актриса не давала по этому поводу комментариев, однако близкий к ней источник утверждает следующее:

«Это прекрасно, Марго с Томом счастливы, хотя пока не говорят об этом. Официальное подтверждение информации о беременности поступит со дня на день».

Действительно, в последнее время Марго выбирает объемные наряды и тщательно прикрывает живот куртками и жакетами…

Напомним, что красотка Робби вышла замуж полгода назад за режиссера Тома Акерли. Надеемся, новость о беременности актрисы подтвердится.

Джерело: Cosmopolitan