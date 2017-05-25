СМИ: Мелания Трамп все-таки взяла Дональда Трампа за руку

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Кадр, на котором Мелания держит Дональда за руку, был сделан фотографами во время посещения супругами Сикстинской капеллы

Первая крупная поездка Дональда Трампа в Европу в качестве президента США не обошлась без скандалов. Причем виновником громких статей и репортажей в СМИ стал вовсе не он сам, а его супруга: вот уже несколько дней в сети обсуждают то, что Мелания дважды не подала мужу руку на публике, поставив его тем самым в неудобное положение. Однако во время визита в Ватикан, который состоялся накануне, она все-таки сделала это.

Кадр, на котором Мелания держит Дональда за руку, был сделан фотографами во время посещения супругами Сикстинской капеллы.



Напомним, что за последнее время первая леди США дважды отказывалась брать супруга за руку во время официальных мероприятий: впервые это произошло 22 мая, когда американская делегация прибыла в Израиль, во второй — в Италии днем позже.

Поведение Мелании, разумеется, вызвало большой общественный резонанс: в соцсетях эта тема стала чуть ли не самой обсуждаемой.

Джерело: Spletnik