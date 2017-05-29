СМИ: Рианна ждет ребенка?

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Мнения о том, кто может быть отцом ребенка певицы разделились

Вернувшись с Каннского кинофестиваля, Рианна снова оказалась в центре внимания СМИ: поклонники уверены, что 29-летняя певица... беременна! Поводом для подобных выводов стали свежие фотографии звезды, появившиеся в сети: на них артистка выглядит заметно поправившейся. Но лишние килограммы появились, как уверены интернет-пользователи, вовсе не от сладкого и мучного: фанаты не сомневаются, что Рианна ждет ребенка.

Кто же счастливый отец? Тут мнения расходятся: одни указывают на Дрейка, с которым у певицы долгая и непростая история отношений, другие — на Криса Брауна, который тоже был страстно влюблен в девушку (но кончилось все не очень хорошо, так как Крис распускал руки). Но, возможно, в деле и вовсе замешан третий мужчина, личность которого армии фанатов РиРи пока неизвестна.





Сама певица слухи о своем интересном положении еще не комментировала, да и ожидать того, что она это сделает, не стоит — такие сплетни о Рианне в СМИ появляются уже не первый раз и каждый раз остаются без внимания знаменитости. Оно и понятно: в прошлом году, например, таблоиды сообщили, что Рианна ждет малыша от... принца Гарри.





Джерело: Spletnik