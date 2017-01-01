  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    СМИ: у Самойловой нашли связи с музыкантом, работающим на Кремль

    • Сьогодні, 13:52
    • Розсилка
    Юлия Самойлова
    Юлия Самойлова

    Выступлениями музыкантов на оккупированных территориях занимается экс-участник «Агаты Кристи»

    Российская конкурсантка от «Евровидения» Юлия Самойлова связана с музыкантом, который работает на российскую пропаганду и помощника президента РФ Владислава Суркова. Об этом говорится в сюжете программы «Гроші».

    Самойлова начала петь еще в детстве, и после школы выступала в ресторанах. В ее репертуаре в основном был шансон. Несмотря на это, россиянка не теряла мечты о большой сцене.

    После признания ее таланта самой Аллой Пугачевой на одном из конкурсов в Москве, она стала популярной и даже спела собственную песню с Гошей Куценко.

    Поэтесса и музыкант Евгения Чуприна утверждает, что Самойлова может оказаться не такой простой, какой ее пытаются представить. Говорят, у  Самойловой в шоу-бизнесе есть очень влиятельные связи. И все они связаны с теми, кто ежедневно работает на благо «русского мира» и пропаганды Кремля.

    «И у меня возник вопрос, как так случилось, что есть такой Вадим Самойлов, который занимается всеми этими делами и есть девочка, у которой фамилия Самойлова», - рассуждает Ермоленко.

    Вадим Самойлов, - один из лидеров группы «Агата Кристи». Группа уже давно распалась, а Самойлов нашел себе другую работу - на ниве российской пропаганды. И сейчас бывший музыкант - правая рука Суркова -  пропагандиста Путина. Его не скрываясь называют «пуделем Суркова».

    «Он занимается продвижением рок-музыкантов, и он возит их к «сепарам», - рассказывает Чуприна.

    Сама же Самойлова не отрицает, что выступала в оккупированном Крыму, и не видит в этом «ничего страшного». 

    Джерело: ТСН

    Читайте також
    Евровидение 2017
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ