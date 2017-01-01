СМИ: у Самойловой нашли связи с музыкантом, работающим на Кремль

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Юлия Самойлова

Выступлениями музыкантов на оккупированных территориях занимается экс-участник «Агаты Кристи»

Российская конкурсантка от «Евровидения» Юлия Самойлова связана с музыкантом, который работает на российскую пропаганду и помощника президента РФ Владислава Суркова. Об этом говорится в сюжете программы «Гроші».

Самойлова начала петь еще в детстве, и после школы выступала в ресторанах. В ее репертуаре в основном был шансон. Несмотря на это, россиянка не теряла мечты о большой сцене.

После признания ее таланта самой Аллой Пугачевой на одном из конкурсов в Москве, она стала популярной и даже спела собственную песню с Гошей Куценко.

Поэтесса и музыкант Евгения Чуприна утверждает, что Самойлова может оказаться не такой простой, какой ее пытаются представить. Говорят, у Самойловой в шоу-бизнесе есть очень влиятельные связи. И все они связаны с теми, кто ежедневно работает на благо «русского мира» и пропаганды Кремля.

«И у меня возник вопрос, как так случилось, что есть такой Вадим Самойлов, который занимается всеми этими делами и есть девочка, у которой фамилия Самойлова», - рассуждает Ермоленко.

Вадим Самойлов, - один из лидеров группы «Агата Кристи». Группа уже давно распалась, а Самойлов нашел себе другую работу - на ниве российской пропаганды. И сейчас бывший музыкант - правая рука Суркова - пропагандиста Путина. Его не скрываясь называют «пуделем Суркова».

«Он занимается продвижением рок-музыкантов, и он возит их к «сепарам», - рассказывает Чуприна.

Сама же Самойлова не отрицает, что выступала в оккупированном Крыму, и не видит в этом «ничего страшного».

Джерело: ТСН