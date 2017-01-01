Смоки-айс и чувственные губы: гламурная Седокова запустила собственный бьюти-блог

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Многодетная мама Анна Седокова успевает не только воспитывать троих детей

Певица Анна Седокова, которая совсем недавно родила сына, завела собственный бьюти-блог. В первом выпуске блога певице делала макияж известный визажист Ольга Романова.

Очевидно, Седокова собирается приглашать для своего блога известных представителей индустрии красоты, которые будут «преображать» внешность Анны. В первом выпуске певице делали макияж.

«Вы увидите как королева красных помад и пушистых ресниц превращает меня из чудовища в красавицу, а волшебник фотографии потом сделает свое дело! Комментируйте, задавайте миллион вопросов, предлагайте свои темы и выигрывайте десятки призов от меня», - Седокова пригласила ее поклонников смотреть бьюти-блог.

Напомним, сейчас Седокова вместе с новорожденным сыном и старшими дочерьми находится в Лос-Анджелесе, где и прошли ее роды. Напомним, что певица стала многодетной мамой — она воспитывает 12-летнюю Алину от первого брака с футболистом Валентином Белькевичем и пятилетнюю Монику от второго супруга Максима Чернявского. По слухам, отцом новорожденного сына артистки является молодой бизнесмен Артем Комаров. Однако пока эти сплетни не были официально подтверждены.

Недавно Седакова взбудоражила сеть своим фото в купальнике всего через неделю после родов.