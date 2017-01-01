Снова провал: модные эксперты назвали новую коллекцию Канье Уэста «мусором»

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Похоже все опасения Канье Уэста относительно его новой коллекции оправдались.

Модные эксперты остались не в восторге от пятой коллекции артиста «Yeezy SZN 5» - и даже назвали ее «мусором».

В рамках Недели моды в Нью-Йорке Канье, который совсем недавно вышел из реабилитационной клиники и еще адаптируется к привычной жизни, представил свою новую коллекцию совместно с компанией Adidas. Если модные творения артиста и раньше критиковались экспертами, то теперь их критика достигла апогея.

Само шоу не заладилось с самого начала: модели вышли на подиум на полчаса позже, сам Уэст опоздал, а один из комментаторов шоу назвал одежду Канье «модой для бездомных». Напомним, что и летний показ рэпера вызвал множество недовольств: модели падали в обморок, организация оставляла желать лучшего, а странные по форме наряды и вовсе вызывали у людей недоумение. Сам Канье, впрочем, на критику тогда отреагировал в свойственном себе стиле, записавшись в список «непризнанных гениев» и заявив, что его творения по достоинству оценят только после его смерти.