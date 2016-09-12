Снова свободна: Кэти Холмс может заводить любовные отношения, контракт с Крузом закончен

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Актриса планирует официально заявить о своих отношениях с Джейми Фоксом

Как известно, во время бракоразводного процесса Том Круз принудил свою бывшую жену Кэти Холмс подписать нелицеприятный и сложный договор, в котором она обязывалась не заводить любовные отношения в течение пяти лет с момента официального расторжения брака. За это Кэти как мать дочери Тома Круза получает сумму в размере 9,5 миллионов долларов на содержание себя и ребенка.

В этом году срок действия договора истекает и 38-летняя Кэти может больше не скрывать свои отношения с 49-летний актером Джейми Фоксом. Как говорят инсайдеры, влюбленные даже планируют организовать по этому поводу вечеринку для близких друзей.

Актеры встречаются еще с 2013 года, но официальных подтверждений их романа до сих пор нет. «Чтобы не было никаких доказательств их отношений, пара ездила исключительно в автомобилях с тонированными стеклами. Кэти и Джейми пользовались только секретными задними лифтами. Они мастерски скрывались», — свидетельствуют приближенные. Все же недавно пара попала в объективы папарацци, несмотря на высшую степень конспирации. Кэти и Джейми были замечены в одном из кафе Лос-Анджелеса за ужином.