Снова в форме: украинская телеведущая показала роскошную фигуру после родов

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Катерина Осадчая показала идеальное тело после родов и готова вернуться на экраны

На своей страничке в социальной сети телеведущая опубликовала фотографию после родов.

Стоит отметить, что вторая беременность совершенно не испортила фигуру телеведущей и она действительно находится в идеальной форме. Никакого отвисшего живота, лишнего веса и синяков под глазами журналисты Scotch у телеведущей не заметили. Одним словом, Катерина с легкостью может возвращаться на экраны и заниматься любимым делом.

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Напомним, что Катя Осадчая родила второго ребенка две недели назад.