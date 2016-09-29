Снова в форме: украинская телеведущая показала роскошную фигуру после родов
- Сьогодні, 15:12
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Катерина Осадчая показала идеальное тело после родов и готова вернуться на экраны
На своей страничке в социальной сети телеведущая опубликовала фотографию после родов.
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Стоит отметить, что вторая беременность совершенно не испортила фигуру телеведущей и она действительно находится в идеальной форме. Никакого отвисшего живота, лишнего веса и синяков под глазами журналисты Scotch у телеведущей не заметили. Одним словом, Катерина с легкостью может возвращаться на экраны и заниматься любимым делом.
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Напомним, что Катя Осадчая родила второго ребенка две недели назад.