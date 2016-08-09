Снова вместе: Дэвид и Виктория Бекхэм поженились повторно



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пожалуй, крепче пары, чем Дэвид и Виктория Бекхэм, в шоу-бизнесе трудно найти: супруги поженились в 1999 году и воспитывают четырех детей. А в недавнем интервью для радиостанции 4's 'Desert Island Discs спортсмен признался, что они с Викторией произнесли повторно клятвы верности.

Пожалуй, крепче пары, чем Дэвид и Виктория Бекхэм, в шоу-бизнесе трудно найти: супруги поженились в 1999 году и воспитывают четырех детей.

А в недавнем интервью для радиостанции 4's 'Desert Island Discs спортсмен признался, что они с Викторией произнесли повторно клятвы верности.

Напомним, Дэвид и Виктория познакомились 20 лет назад на вечеринке после футбольного матча «Манчестер Юнайтед». Тогда еще скромный футболист отважился заговорить с солисткой Spice Girls и это решение было в его жизни судьбоносным. Казалось бы, звезды первой величины должны были отправиться на первое свидание в дорогой ресторан, но нет: Дэвид пригласил Викторию в маленькое китайское кафе в Чингфорде. Зато свадьба была куда более фешенебельной: пышное торжество на несколько сотен гостей прошло в замке Латтрелстоун в Дублине. Сейчас пара воспитывает четырех детей: 17-летнего Бруклина, 14-летнего Ромео, 11-летнего Круза и пятилетнюю Харпер.

Джерело: graziamagazine.ru