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Снова за старое: Шарлиз Терон одела сына в платье для девочек

От женственной Кейт Миддлтон к не менее женственному сыну Шарлиз Терон, 6-летнему Джексону. В сети появились новые снимки, на которых актриса гуляет со своими приемными детьми – дочерью и сыном. Все бы ничего, но звезда снова одела малыша в платье принцессы и сандалии для девочек, не говоря уже о том, что его волосы заплетены в две длинные косы.

Терон такое положение дел, похоже, совсем не смущает – она выглядит спокойной и вполне счастливой. Другое дело ее фанаты и просто люди, которые критикуют методы воспитания Шарлиз и просят ее пересмотреть отношение к одежде ребенка.

К слову, Шарлиз не первая звезда, которая позволяет своим детям нарушать гендерные рамки: дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, Шайло, ходит исключительно в мальчиковых вещах, сыновья Адель и Меган Фокс также были замечены в одежде для девочек.