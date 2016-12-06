Снова за старое: Том Круз снялся в роли бесстрашного летчика

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По сюжету фильма актер работает летчиком, а позже – агентом ЦРУ

Осенью Том Круз вернется на широкие экраны в образе американского летчика, ставшего рисковым контрабандистом и агентом ЦРУ. Через два года после начала съемок создатели фильма «Сделано в Америке» (American Made) обнародовали в сети его первый трейлер.

Криминальный триллер Дага Лаймана основан на реальных событиях, повествующих о жизни пилота Барри Сила, который в 1980-х годах занялся контрабандой наркотиков, а позже был завербован ЦРУ, чтобы помочь противостоять возникающей коммунистической угрозе в Центральной Америке.

Съемки фильма стартовали в 2015 году в Грузии и продолжились в Колумбии и других местах. На этапе создания картины она называлась «Мена» (Mena), но позже авторы поменяли название. В российский прокат новый фильм «Сделано в Америке» с Томом Крузом в главной роли выйдет 12 октября.