Снова за старое: у 58-летней Мадонны появился новый молодой любовник



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У 58-летней Мадонны на счету не один роман с молодыми людьми, которые были моложе ее практически в два раза

Новый кавалер звезды поп-сцены также практически вдвое ее моложе: избранник певицы — 31-летний португалец Кевин Сампайо, который строит карьеру в модельном бизнесе.

Знакомство Мадонны с Кевином состоялось около года назад, во время съемок клипа «Bitch, I am Madonna». однако тогда певица все еще состояла в отношениях с другим молодым фаворитом: 27-летним Абубакром Сумахоро. Но когда их связь подошла к концу, Мадонна переключилась на Сампайо.

Роман завязался около двух месяцев назад: именно тогда, по информации издания RadarOnline, пару впервые увидели вместе в одном их ресторанов в Нью-Йорке. И, по словам инсайдеров, отношения между певицей и моделью развиваются стремительно. Даже ходят слухи, что ради новой пассии Мадонна готова переехать на какое-то время в Лиссабон, где преимущественно живет и работает Сампайо.

Джерело: graziamagazine.ru