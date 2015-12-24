Со съемок в больницу: 53-летнего Николаса Кейджа экстренно госпитализировали в Болгарии

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East News Николас Кейдж

Николас Кейдж в начале апреля прилетел в Болгарию для съемок в новом боевике «211», в котором играет одну из главных ролей.

Во время выполнения трюка в киноцентре Бояна, актер неудачно упал и подвернул ногу. Сначала все решили, что это небольшая травма, которая скоро заживет, но через несколько часов стало понятно, что 53-летний Кейдж «заработал» перелом ноги.

Тогда звезду срочно госпитализировали в клинику Военно-медицинской академии в Софии. После обследования медики сообщили, что Кейджу необходима срочная операция, но лечиться в Болгарии артист отказался. По рекомендациям личного врача Николаса, его срочно отправили в клинику в Лос-Анджелесе, где ему будет проведена хирургическая операция.

Актер, согласно контракту, должен был пробыть в Болгарии еще три недели, чтобы завершить съемки. Однако из-за несчастного случая его участие в фильме стоит под вопросом.

Джерело: graziamagazine.ru