Со вкусом: жена Макрона на инаугурацию мужа надела небесно-голубой костюм Louis Vuitton

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Брижит Тронье и Эммануэль Макрон

Для пары это стал первый совместный выход после объявления о том, что именно Эммануэль станет новым президентом

Вчера, 14 мая, прошла инаугурация нового президента Франции Эммануэля Макрона, который выиграл политическую гонку 7 мая. Французы посчитали, что именно лидер движения «Вперед» заслуживает того, чтобы управлять страной. Конечно, инаугурация является одним из самых важных и значительных мероприятий не только для самого Макрона, но и его супруги Брижит, которая не могла не приехать поддержать мужа.

Как только Эммануэль и Брижит появились вместе на публике, фотографы начали работать намного активнее. Для пары это стал первый совместный выход после объявления о том, что именно Эммануэль станет новым президентом. Именно поэтому появление миссис Макрон, которая уже давно успела завоевать популярность среди пользователей сети и стать едва ли не самой обсуждаемой первой леди (после Мелании Трамп, разумеется), было одним из самых ожидаемых на проводившейся инаугурации.

Как сообщают западные источники, для выхода в свет Брижит Макрон решила доверить создание своего наряда модному дому Louis Vuitton, который и подготовил небесно-голубой комплект для первой леди страны. Брижит остановила свой выбор на двубортном пиджаке и, конечно, же юбке длиною чуть выше колена и туфлях-лодочках телесного оттенка. Но Эммануэль оделся явно скромнее: утверждают, что на его темно-синий классический костюм было потрачено не более 500 евро.

Отметим, что одним из главных событий на инаугурации (не считая появления Брижит, само собой) стала встреча с действующим президентом Франции Франсуа Олландом, который и должен был провести финальный обряд «посвящения». Уже сегодня Эммануэлю нужно будет в обязательном порядке объявить имя нового премьер-министра страны.







Джерело: Spletnik