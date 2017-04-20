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    Соблазнительная Настя Каменских прорекламировала собственную линейку спортивной одежды

    • Сьогодні, 12:12
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    Стоимость футболки от Каменских составляет 400-500 грн

    Участница дуэта «Потап и Настя» Настя Каменских, которая стала дизайнером доступной спортивной одежды, наконец представила дебютную лимитированную коллекцию.

    На странице в Instagram спортивная Каменских выложила фото, где позирует в топе и леггинсах собственного производства. В руках Настя держит ракетку, а ее волосы заплетены в косички.

    «Друзья! Эмоции переполняют! Уже сегодня я знакомлю вас с лимитированной коллекцией NKsport!», - прокомментировала певица.

    Артистка заметила, что одежда уже доступна для заказа в Сети. Так, стоимость футболки от Каменских составляет 400-500 грн, леггинсов – 829 грн, спортивного костюма – 1430 грн.

     

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