Соблазнительная Настя Каменских прорекламировала собственную линейку спортивной одежды

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Стоимость футболки от Каменских составляет 400-500 грн

Участница дуэта «Потап и Настя» Настя Каменских, которая стала дизайнером доступной спортивной одежды, наконец представила дебютную лимитированную коллекцию.

На странице в Instagram спортивная Каменских выложила фото, где позирует в топе и леггинсах собственного производства. В руках Настя держит ракетку, а ее волосы заплетены в косички.

«Друзья! Эмоции переполняют! Уже сегодня я знакомлю вас с лимитированной коллекцией NKsport!», - прокомментировала певица.

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) Апр 20 2017 в 12:33 PDT

Артистка заметила, что одежда уже доступна для заказа в Сети. Так, стоимость футболки от Каменских составляет 400-500 грн, леггинсов – 829 грн, спортивного костюма – 1430 грн.