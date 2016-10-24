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    Соблазнительная Сальма Хайек снялась в чувственной фотосессии для модного глянца

    • Сьогодні, 08:17
    • Розсилка
    Сальма Хайек
    The Daily Mail,
    Сальма Хайек

    Известная актриса и одна из красивейших женщин мира Сальма Хайек украсила обложку нового выпуска журнала Rhapsody Magazine.

    Несмотря на то, что Сальме Хайек уже 50, актриса может похвастаться стройной фигурой.

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    Именно ее и подчеркнули в чувственной фотосессии, облачив актрису в разные наряды. Для обложки журнала Сальму Хайек сняли в соблазнительном черном платье с глубоким декольте и  обрамленном рюшами.

    Кроме него актриса продемонстрировала синее платье, которое оголяло одно плечо знаменитости, и длинное шифоновое платье с цветочным принтом, имеющее глубокое декольте обрамленное гипюром. Однако больше всего восторженных отзывов получил наряд Хайек, в котором можно было рассмотреть не только ее бюст, но и стройные ноги. Это платье было пошито из черной ткани с рисунком в виде полосочек, имело v-образное декольте и боковые разрезы, что позволяло без труда рассмотреть все прелести знаменитости.

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    Соблазнительная Сальма Хайек снялась в чувственной фотосессии для модного глянца
    Соблазнительная Сальма Хайек снялась в чувственной фотосессии для модного глянца
    Соблазнительная Сальма Хайек снялась в чувственной фотосессии для модного глянца
    Соблазнительная Сальма Хайек снялась в чувственной фотосессии для модного глянца
    Соблазнительная Сальма Хайек снялась в чувственной фотосессии для модного глянца
    Соблазнительная Сальма Хайек снялась в чувственной фотосессии для модного глянца
    Соблазнительная Сальма Хайек снялась в чувственной фотосессии для модного глянца

    По материалам: womanadvice.ru


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