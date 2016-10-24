Соблазнительная Сальма Хайек снялась в чувственной фотосессии для модного глянца

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The Daily Mail, Сальма Хайек

Известная актриса и одна из красивейших женщин мира Сальма Хайек украсила обложку нового выпуска журнала Rhapsody Magazine.

Несмотря на то, что Сальме Хайек уже 50, актриса может похвастаться стройной фигурой.

Именно ее и подчеркнули в чувственной фотосессии, облачив актрису в разные наряды. Для обложки журнала Сальму Хайек сняли в соблазнительном черном платье с глубоким декольте и обрамленном рюшами.

Кроме него актриса продемонстрировала синее платье, которое оголяло одно плечо знаменитости, и длинное шифоновое платье с цветочным принтом, имеющее глубокое декольте обрамленное гипюром. Однако больше всего восторженных отзывов получил наряд Хайек, в котором можно было рассмотреть не только ее бюст, но и стройные ноги. Это платье было пошито из черной ткани с рисунком в виде полосочек, имело v-образное декольте и боковые разрезы, что позволяло без труда рассмотреть все прелести знаменитости.

По материалам: womanadvice.ru



