Соблазнительные куколки. Новый образ сестер Кардашьян

Телеканал NBC устроил для рекламодателей презентацию своих проектов с участием звезд: Ким Кардашьян с сестрой Хлои, Дженнифер Лопес, Джессика Бил, Николь Ричи, Дженнифер Хадсон и другие посетили мероприятие в Нью-Йорке.

Ким и Хлои Кардашьян пришли, чтобы поддержать новый сезон собственного реалити-шоу «Семейство Кардашьян» (Keeping up with the Kardashians), а также рассказать о свежем проекте своей сестры Кайли Дженнер – шоу Life of Kylie. В сети поклонники звезд сравнили их образы с кукольными, поскольку выглядели сестры неестественно.

Многие знаменитые гости выступили на сцене, превратив презентацию в праздничное светское событие. В течение двух часов в Radio City Music Hall играла музыка, демонтировались видеокадры и выступали с речами призлашенные звезды.

Джерело: Gazeta.ua