Соцсети в шоке: Рианна продолжает насмехаться над Елизаветой II

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Певица Рианна продолжает выставлять фотожабы с изображением королевы Великобритании Елизаветы II

Эпатажная исполнительница опубликовала на своей странице в соцсети очередную фотожабу с изображением королевы Великобритании. Прифотошопленную голову Елизаветы II к обнаженной спине Ри уже оценили боле 500 тыс. подпичсиков в Instagram. «Когда ты будешь в школе дизайна Парсонс уже завтра» - подписала скандальную публикацию певица. Речь идет об известной дизайнерской школе в Нью-Йорке, выпускниками которой являются такие мастодонты мирового фешна, как Донна Каран и Марк Джейкобс. Очевидно, именно туда планирует отправиться поп-дива в ближайшее время.

when you bout to be a @ParsonsSchoolofDesign honoree tomorrow. #ParsonsBenefit @TheNewSchool Публикация от badgalriri (@badgalriri) Май 21 2017 в 3:01 PDT

Это уже не первая карикатура на королеву от Рианны. Все началось со дня рождения Елизаветы II – 21 апреля, когда певица опубликовала фотожабы 91-королевы в собственных эпатажных образах. Поклонники Ри разделились на два лагеря: одни из них оценили чувство юмора любимой певицы, вторые же просто в шоке от такого, по их мнению, оскорбительного поведения девушки к самой королеве Великобритании.