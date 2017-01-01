Соцсети в восторге: дочь Ван Дамма повторила знаменитый шпагат отца

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Бьянка Бри приятно удивила поклонников своей идеальной физической формой

Дочь знаменитого актера Жан-Клода Ван Дамма активно занимается спортом и поддерживает свою физическую форму. 26-летняя девушка выкладывает в сети сексуальные фото в бикини и даже повторила всемирно известный поперечный шпагат отца. У красавицы идеальная пластика и гибкость, видимо, передавшаяся по наследству от спортивных родителей.

«Я хочу показать маленьким девочкам и маленьким мальчикам, что можно быть физически сильной, но при этом оставаться женственной. Что можно элегантно скрещивать ноги за обеденным столом и в то же время уметь навалять хулигану самым милым и женственным образом. Мой отец превратил увлечение боевыми искусствами в мейнстрим - я хочу продолжить это наследие», - рассказывала Бьянка в интервью журналистам.

Также девушка поделилась с журналистами, что в детстве терпеть не могла боевые виды спорта, но со временем втянулась. Сейчас Бьянка вместе со своим отцом ходит на совместные тренировки и активно проводит время. «У наших отношений с отцом, конечно, были свои периоды взлетов и падений, но сейчас у нас все хорошо. Мы общаемся, вместе проводим время. Но это не что-то вроде «Привет, пап, давай посидим где-нибудь и поговорим о жизни». Мы просто ходим вместе в спортзал, деремся и все в таком же духе» - делится знаменитая дочь.

Жан-Клод Ван Дамм с дочерью Бьянкой

По стопам девушка пошла не только в спорте, но и в кино. В 2012 году она сыграла главную роль в фильме «Вторжение извне». На сегодняшний день список работ Бьянки Бри насчитывает около 10 картин, где она выступает как актриса, продюсер, сценарист и художник.

