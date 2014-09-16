София Ротару упала во время концерта в киевском Дворце спорта

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Легенда украинской эстрады во время юбилейного концерта композитора Руслана Квинты неудачно оступилась

Концерт-бенефис известного украинского композитора Руслана Квинты, прошедший вчера, 23 марта, собрал полный зал Дворца Спорта.

В мероприятии приняли участие звезды украинской эстрады: София Ротару, Ирина Билык, Наталья Могилевская, Злата Огневич, Потап и Настя, Макс Барских, Monatik, НеАнгелы, Никита Алексеев.

«Золотой голос Украины» София Ротару спела на концерте хиты, которые для нее написал Квинта. В финале выступления, во время исполнения композиции «Осенние цветы» дива упала прямо на композитора. Квинта, который сидел за роялем, не растерялся и помог встать артистке.