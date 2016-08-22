Солист Backstreet Boys стал отцом во второй раз

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Весна - плодотворный сезон для участников группы Backstreet Boys.

В мае прошлого года поклонники поздравляли с пополнением в семье Ника Картера, а этой весной все добрые пожелания и поздравления достанутся другому солисту коллектива Эю Джею Маклину - он и его жена Рошель 19 марта стали родителями во второй раз.

«У меня сбылась мечта - теперь у меня две дочери! Мы испытываем так много радости и волнения и готовы представить нашу новорожденную малышку - Лирик Дин МакЛин. Добро пожаловать в этот мир и в нашу семью», - написал музыкант в заявлении журналу People.

Эй Джей и визажист, стилист по волосам Рошель обручились в 2010-м во время празднования дня рождения артиста. По-видимому, это было спонтанное решение Эй Джея, так как, по сообщению журнала People, обручальное кольцо для Рошель было куплено за несколько минут до начала вечеринки в соседнем от клуба ювелирном магазине. Поженилась пара в 2011 году, а в ноябре 2012-го у них родилась дочь Ава Джеймс.

Джерело: Hello!