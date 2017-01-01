Состояние Бейонсе и Джей Зи превысило миллиард долларов

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Elle.ru Бейонсе и Джей Зи

Много лет подряд оставаясь самой влиятельной парой в музыкальной индустрии, Бейонсе и Джей Зи одновременно являются и парой наиболее богатой: по новым данным Forbes, совокупное состояние звездных супругов превышает миллиард долларов.

В новом рейтинге самых богатых американок Forbes эксперты финансового издания оценили состояние Бейонсе в 350 миллионов долларов, а на днях в другом рейтинге Forbes, посвященном самым богатым рэперам мира, состояние Джей Зи оценили в 810 миллионов. Таким образом, совокупное состояние звездной пары составляет 1,16 миллиарда долларов.

Располагая такими доходами, звездная пара легко себе позволила купить дом за 120 миллионов долларов и одевать пятилетнюю дочь в платье за 26 тысяч долларов

Напомним, что Джей Зи и Бейонсе поженились в апреле 2008 года и до свадьбы очень долго скрывали свой роман – по слухам, встречаться они начали еще после того, как вместе поработали над песней 03 Bonnie & Clyde в далеком 2002 году. Звезды воспитывают пятилетнюю дочь Блу Айви и совсем скоро станут родителями во второй раз – у Бейонсе ожидаются близнецы.

Джерело: popcornnews