Совпали хромосомы: анализ ДНК показал, что Андрей Малахов и Николай Валуев - родственники



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрею Малахову не привыкать сообщать в эфире шокирующие новости: однако, во время недавнего телееэфира удивляться пришлось уже самому телеведущему.

Дело в том, что пару месяцев назад, в рамках одной российской программы, был взят анализ ДНК у некоторых известных персон, включая Малахова и Валуева. Теперь же были обнародованы результаты: как оказалось, Андрей и Николай приходятся друг другу троюродными братьями!

«Утро началось с #шок! Для тех, кто пропустил программу Здоровье с Еленой Малышевой, короткое содержание: 2 месяца назад телеведущая взяла анализ #ДНК у известных людей страны, чтобы выяснить их родословную. Пригласив на запись передачи, Леночка объявила сенсационную новость: по отцовской линии — мой троюродный брат! Наши хромосомы совпадают! Не знаю, где наследили родственники папы, но рядом с таким братом многое не страшно!» — поделился эмоциями в Instagram Андрей.

По материалам: graziamagazine.ru