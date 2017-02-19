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    Совпали хромосомы: анализ ДНК показал, что Андрей Малахов и Николай Валуев - родственники

    • Сьогодні, 14:16
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    Андрею Малахову не привыкать сообщать в эфире шокирующие новости: однако, во время недавнего телееэфира удивляться пришлось уже самому телеведущему.

    Дело в том, что пару месяцев назад, в рамках одной российской программы, был взят анализ ДНК у некоторых известных персон, включая Малахова и Валуева. Теперь же были обнародованы результаты: как оказалось, Андрей и Николай приходятся друг другу троюродными братьями!

    «Утро началось с #шок! Для тех, кто пропустил программу Здоровье с Еленой Малышевой, короткое содержание: 2 месяца назад телеведущая взяла анализ #ДНК у известных людей страны, чтобы выяснить их родословную. Пригласив на запись передачи, Леночка объявила сенсационную новость: по отцовской линии — мой троюродный брат! Наши хромосомы совпадают! Не знаю, где наследили родственники папы, но рядом с таким братом многое не страшно!» — поделился эмоциями в Instagram Андрей.

    Утро началось с #шок ! Для тех, кто пропустил программу Здоровье с Еленой Малышевой, краткое содержание: 2 месяца назад телеведущая взяла анализ #ДНК у известных людей страны, чтобы выяснить их родословную. Пригласив на запись передачи, Леночка объявила сенсационную новость: по отцовской линии- мой троюродный брат @nickvaluev ! Наши хромосомы совпадают! Не знаю, где наследили родственники папы, но рядом с таким братом многое не страшно ! Подробности на сайте 1tv.ru #братан #брат2

    Публикация от @malakhov007

    По материалам: graziamagazine.ru

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